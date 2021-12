Impfaktion der Feuerwehr

Für die Einsatzkräfte ist es wichtig, in der Pandemie handlungsfähig zu bleiben. Das Bezirkskommando hat daher eine Aktion für Mitglieder ins Leben gerufen, sich gemeinsam gegen Covid-19 impfen zu lassen. Dazu wurde am Freitagabend ein Termin in der Impfstraße in der Kulturfabrik reserviert.

„Insgesamt 110 Mitglieder nahmen die Möglichkeit an, sich eine dritte Impfung zu holen“, berichtet Bezirkskommandant Christian Edlinger, der selbst mit gutem Beispiel voranging. Durch eine gute Koordination des Teams der Impfstraße, das aus freiwilligen Helfern, Mitarbeitern der Stadtgemeinde und des Roten Kreuzes besteht, sei es zu keinen langen Wartezeiten gekommen.

Die Aktion wird fortgesetzt, bereits am kommenden Freitag wird der nächste Schwung an Feuerwehrmitgliedern geimpft.