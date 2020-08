Das Landesklinikum Hainburg freut sich über das 300. Baby im heurigen Jahr. Oliver erblickte Anfang August in der Nacht das Licht der Welt. Er ist 51 Zentimeter groß, 3.800 Gramm schwer und das erste Kind seiner jungen Eltern. Das Team der Geburtshilfe gratulierte den glücklichen Eltern.

Ab sofort ist es für werdende Eltern wieder möglich, den Kreißsaal der Abteilung für Geburtshilfe vor dem Geburtstermin kennenzulernen. Die anhaltende Covid-19-Thematik und die damit einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen wie Maskenpflicht und Besuchseinschränkungen betreffen alle Abteilungen des Hainburger Landesklinikums – so auch die Geburtshilfe. Aus diesem Grund konnten die beliebten Kreißsaalführungen für einige Monate nicht mehr abgehalten werden.

Um dieses Service wieder anzubieten und gleichzeitig die Sicherheit der werdenden Mutter zu gewährleisten, wurde nun die Möglichkeit einer virtuellen Kreißsaalführung in der von außen zugänglichen Krankenhaus-Kapelle geschaffen. Die Führung durch die Abteilung wird dabei als Video gezeigt. Danach stehen – wie gewohnt – Hebamme und Arzt für Fragen rund um die Geburt zur Verfügung. „So können die vorgeschriebenen Abstandsregeln eingehalten und trotzdem Einblick in die Abläufe gegeben werden“, heißt es in einer Aussendung des Landesklinikums.

Hainburg ist als Geburtsklinikum auch bei den Nachbarn beliebt: Die Informationsveranstaltung findet daher jeden letzten Freitag im Monat in deutscher Sprache und jeden ersten Freitag im Monat in slowakischer Sprache statt. Treffpunkt ist beim Eingang zur Erlöserkirche um 11.30 Uhr.