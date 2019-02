In der Haydnbibliothek präsentierte der Schriftsteller Peter Lukasch am Freitag sein neues Werk. In dem historischen Kriminalroman „Nacht über Carnuntum“ begegnen die Leser wieder dem aus der „Carnuntum-Verschwörung“ bekannten Anwalt Spurius Pomponius.

Carnuntum 173 n. Chr.: Kaiser Marc Aurel hat in den Donauprovinzen Legionen zusammengezogen und bereitet eine Invasion des Barbarenlandes vor. Ein Schlechtwettereinbruch verzögert den Beginn des Feldzuges, und eine Serie rätselhafter Morde beunruhigt die Bevölkerung. Abergläubische Furcht beginnt sich auszubreiten und Spurius Pomponius, unfreiwilliger Mitarbeiter des militärischen Geheimdienstes, begibt sich auf Verbrecherjagd – nur dass er es diesmal scheinbar mit leibhaftigen Dämonen, den „Lamien“, zu tun bekommt ...

Der Autor, ein ehemaliger Staatsanwalt, schreibt seine historischen Romane zum Vergnügen. „Ich bin während der Recherchen zu dem Buch auf die strenge Religionspolitik Marc Aurels gestoßen.“ Der als mild bekannte Philosophenkaiser ging unnachsichtig gegen Sekten vor, auch die Christen blieben nicht verschont.