Mit dem Bus direkt nach Bratislava: Linie 901 fährt wieder

Gute Nachricht für alle Pendler: Ab 5. September wird die Buslinie 901 zwischen Hainburg und Bratislava ihren Betrieb aufnehmen. Damit ist die direkte grenzüberschreitende öffentliche Verbindung wieder hergestellt.

Die Linie war im November 2021 aus finanziellen Gründen stillgelegt worden. Der Selbstverwaltungskreis Bratislava (BSK) konnte sich mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Bratislava aber auf die Wiederaufnahme ab September 2022 einigen.

Die slowakische Seite übernimmt zwei Drittel der Kosten, der BSK tritt als Besteller der Buslinie auf, die Stadt Bratislava finanziert die Linie ebenso. NÖ trägt ein Drittel zur Finanzierung bei. Die Einigung kam über das EU-Projekt „baum_cityregion“ zustande („baum“ steht für „Bratislava Umland Management“).

„Wir haben den Prozess in vielen Schritten begleitet und hoffen, dass es ein Vorbild für weitere grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird“, erklärt Christian Berger von NÖ.Regional, dem NÖ Projektpartner an „baum“.

Laut Fahrplan verkehren die Busse zwischen 5.52 Uhr in der Früh bis knapp vor Mitternacht an Arbeitstagen (Montag bis Freitag) im Stundentakt von der Mittelalterstadt mit Halt in Wolfsthal in die Slowakei. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist die Frequenz zeitlich etwas eingeschränkter.

Die Passagiere erwartet ein zusätzlicher Service. „Als neues Angebot wird es um etwa 400 Euro eine Jahreskarte für den Bus 901 geben, die auch den gesamten öffentlichen Stadtverkehr in Bratislava umfasst“, berichtet Berger. Zusätzlich werde es zum halben Preis natürlich auch eine Jahreskarte nur für die Linie Bratislava – Hainburg geben.

Auch für die Monatskarten werde es ein solches Modell geben: rund 30 Euro nur für die Strecke Bratislava – Hainburg, und etwa den doppelten Preis für den restlichen Stadtverkehr in Bratislava inkludiert. Die Preise seien allerdings nur Ungefährangaben, aktuelle Entwicklungen könnten Anpassungen erfordern. „Einzelfahrscheine werden auch im Bus zu erwerben sein, andere Fahrkartenmodelle am besten online unter der APP IDSBK“, so Berger.

In Hainburg wird die Wiederaufnahme der Linie positiv kommentiert. „Die Direktverbindung ist ein großer Vorteil für alle Pendler und Schüler, auch Touristen profitieren davon“, sagt Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). Ein weiterer Effekt sei die zu erwartende Verringerung des Individualverkehrs, das entlaste die Stadt und komme der Umwelt zugute.

„Die Einigung freut mich natürlich“, kommentiert auch Verkehrsstadtrat Thomas Häringer (SPÖ). Aus kommunaler Sicht sei es vorteilhaft, dass die Stadt keine Kosten dafür tragen müsse: „Hoffentlich bleibt das auch so.“

Endlich gemeinsam

