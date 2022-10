Nachhaltige Zukunft: „Gemeinsam die Region ändern“

Der Club of Rome Carnuntum hat am Donnerstag in der Kulturfabrik sein Manifest für „gelingenden nachhaltigen Wandel“ vorgestellt. Das Schriftstück umfasst zehn Punkte und widmet sich in der Tradition des Manifestes „Die Grenzen des Wachstums“ Themenfeldern in der Region, darunter einer nachhaltig gesunden Entwicklung, dem sozialen Miteinander und dem regionalen Leitthema „Erneuerbare Energie“ ( die NÖN berichtete ).

Das Dokument wurde von März bis September 2022 im Rahmen eines LEADER-Projekts des Energieparks Bruck mit Mitgliedern des Club of Rome Carnuntum und dem Römerland Carnuntum erarbeitet. Es soll den Geist des Forschungsprojektes „Römerland Carnuntum 2040“ weitertragen. In diesem Projekt wurden verschiedene Themen nachhaltiger Entwicklung bearbeitet.

„Worte sind Worte – und Hühner legen Eier“

„Worte sind Worte – und Hühner legen Eier“ zitiert das Manifest ein afrikanisches Sprichwort, es gehe also ums Tun. Damit das geschehe, seien in der Region Ressourcen bereitzustellen und Strukturen zu schaffen, um nachhaltige Lern- und Entwicklungsprozesse zu fördern.

„Wir werden uns in den Gemeinden zusammensetzen, denn aus der Krise kommen wir nur gemeinsam heraus“, so Hans Rupp, Obmann des Club of Rome Carnuntum. Die Diskussion solle aber ohne gegenseitige Schuldzuweisungen ablaufen, das dränge das Gegenüber nur in eine Abwehrhaltung: „Wir dürfen durchaus einmal streiten, sollten dies aber im Bewusstsein tun, dass wir gemeinsam weitermachen werden.“

Die Herausgeber des Manifests sehen dieses als Leitlinie ihrer Arbeit. In der Kulturfabrik wurden Beispiele vorgestellt, wo ein nachhaltiger Wandel schon gelungen sei. Florian Schlederer, Autor und Mitinitiator des Klimavolksbegehrens, berichtete über seine Tätigkeit für den Klimaschutz. Michaela Reitterer, Inhaberin des Boutiquehotels „Stadthalle“ in Wien, stellte ihr Haus vor.

„Mich treibt der Glaube an, dass der europäische Tourismus nur eine Zukunft hat, wenn er ökologischer wird“, meinte Reitterer. Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP) sprach über nachhaltige Entwicklung am Beispiel seiner Gemeinde Großschönau im Waldviertel, wo seit den 80ern etwa Holz und Sonnenenergie als wichtige Ressourcen erkannt worden seien.

