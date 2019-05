Die Hainburger Geschäftsfrau Leyla Yilmaz eröffnet am Montag eine Filiale ihres erfolgreichen Nahversorgers "Mein Gebäck" im Erdgeschoß des Rathauses.

Ab fünf Uhr in der Früh werden auf 62 Quadratmetern Brot und Gebäck der Firma Krupbauer aus Bruck/Leitha, Milch, Getränke, Mehlspeisen und weitere Spezialitäten angeboten. Frische Wurstwaren liefert die Familie Kammlander aus Hundsheim. Wer Zeit hat, kann auch einen Kaffee in der gemütlichen Sitzecke genießen. Am Samstag wurde das komplett neu eingerichtete Geschäftslokal im Rahmen eines Empfanges vorgestellt.

Die Stadt unterstützt die Eröffnung. "Ich freue mich, dass wir wieder einen Nahversorger in der Innenstadt haben und gratuliere Leyla Yilmaz für ihren Mut und Einsatz", erklärte Bürgermeister Helmut Schmid (VP). Namens der Wirtschaftskammer gratulierten die Hainburger VP-Gemeinderätin Michaela Gansterer-Zaminer und der Brucker Bezirksstellenleiter Thomas Petzel.

Mehr von der Eröffnung und den Plänen der erfolgreichen Unternehmerin in der nächsten Ausgabe der Brucker NÖN!