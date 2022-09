Orgelmusik von Bach bis zur Spätantike

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Auf dem Programm standen unter anderem Johann Sebastian Bachs berühmte Toccata und Fuge d-Moll, ein Concerto des deutschen Barockkomponisten Johann Gottfried Walther, ein „musikalischer Scherz“ für Orgel des modernen Meisters Gottfried Fischer über „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ und eine Sonate des Spätromantikers Josef Rheinberger.

Die Organistin ist eine international bekannte Musikerin und Gründerin sowohl des Orgelherbstes in Bruck und Hainburg als auch Gründerin und künstlerische Leiterin des internationalen Orgelfestivals Ars Organi Nitra (Slowakei). Im Herbst 2021 hat sie gemeinsam mit Adriana Antalová eine CD „Impressions For Organ and Harp“ eingespielt. Das nächste Konzert des Orgelherbstes wird in Bruck stattfinden (siehe Infobox).

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.