Parktarif mit Handy zahlen

Das Suchen nach 10 oder 20 Cent-Stücken hat für die Fahrzeugbesitzer, die in der Kurzparkzone in der Innenstadt parken wollen, ein Ende. Man kann jetzt die Parkgebühr auch mit dem Mobiltelefon begleichen.

„Die Firma Easy Park ist an uns herangetreten, ob Hainburg an einem Handypark-Service interessiert sei“, erklärt Verkehrsstadtrat Thomas Häringer (SPÖ). Der Stadt erwachsen dadurch keine zusätzlichen Kosten, das Parken würde für Autofahrer einfacher. Die Gemeinde untersuchte daraufhin das Angebot und erteilte den Zuschlag. Ein Mitbewerber, der unter anderem in Bruck das Handyparken übernommen hat, sei teurer gewesen.

„Die Gemeinde kostet das Zusatzangebot nichts, daher haben wir uns dafür entschieden“, erklärt Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). Die Parkgebühren bleiben unverändert, die erste halbe Stunde kostet nichts, dann eine Stunde 50 Cent und zweieinhalb Stunden 1 Euro. Die Gebühr kann via SMS oder App entrichtet werden. Wer oft parkt, kann eine App herunterladen und bezahlt pauschal 1,99 Euro im Monat.

Anders als in Bruck oder Neusiedl/See, wo man auch für die Gratiszeit einen Parkschein lösen muss, ist das in der Mittelalterstadt nicht notwendig. „Die Parkraumüberwachungsfirma WST notiert die Nummern von Fahrzeugen ohne Parkschein und den Zeitpunkt und weiß so, wie lange jemand parkt“, erklärt Verkehrsstadtrat Thomas Häringer (SPÖ). „Der Vorteil ist, dass man kein Kleingeld braucht, in Wien nutze ich nur das Handy für die Parkgebühren“, so Schmid.

Elektroautos parken übrigens gratis.

