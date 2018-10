Segelflieger stürzte ab: Pilot blieb unverletzt .

Glimpflich ausgegangen ist am Samstag ein Flugunfall in Hundsheim (Bezirk Bruck an der Leitha). Ein Segelflieger stürzte in Sträucher und blieb laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger in drei bis vier Metern Höhe hängen.