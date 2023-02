Hainburg Show zeigt, was nicht im Buch steht

Lesezeit: 2 Min OH Otto Havelka

„Büchershow der Improtagonisten“: Gerhard Mölk, Brigitte Wimmer, Christine Holzleitner, Thomas Petznek-Böhm, Uschi Aldrian und Hannes Rosner. Foto: Karin Ott

M it einer „Büchershow“ gastierte die Schauspieltruppe „Improtagonisten“ in der Haydnbibliothek in Hainburg.