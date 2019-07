Das Thema Verkehr steht auf der Prioritätenliste der Mittelalterstadt ganz oben. Es gibt viele „Baustellen“, aber auch einige Ideen, wie zumindest teilweise die Verkehrssituation in und um die Mittelalterstadt in den Griff zu bekommen wäre.

Im Alten Kloster wurde eine offene Diskussion zur Verkehrsproblematik abgehalten. Es war die Folgeveranstaltung einer Diskussion im Herbst des vergangenen Jahres. Es referierten Ylva Haberlandt, Peter Sedlak und der ehemalige Verkehrsstadtrat Paul Pagacs. „Der Verkehr ist nach der Ostöffnung über uns hereingebrochen, und es ist bis jetzt nicht wirklich gelungen, ihn zu steuern“, eröffnete Pagacs den Abend. Er berichtete aus seiner Zeit als Verkehrsstadtrat, was sich seither geändert hätte und welche Probleme nach wie vor virulent seien, wie die Durchfahrt durchs Wienertor. Diese ist für manche Lkw zu niedrig, daraus resultieren viele Schäden an der historischen Bausubstanz. „Die Feuerwehr musste eingreifen, wenn Lkw-Fahrer sich verschätzten und trotzdem versuchten, durchzukommen.“

"Da muss auch die Stadt Druck ausüben"

Weiteres Problem sei der Feinstaub: Lkw müssen entsprechende Plaketten haben, das werde aber zu wenig kontrolliert. Ein Verkehrskonzept für die Region sei gefordert. „Da muss auch die Stadt Druck ausüben, denn die Region explodiert. In Bratislava werden derzeit wieder fünf neue Hochhäuser errichtet, auch in den anderen Gemeinden wächst die Bevölkerung.“ Es brauche daher Überlegungen, den Durchzugsverkehr ein bisschen herunterzubekommen.

Aus etwas anderer Perspektive näherte sich Architektin Ylva Haberlandt dem Thema. Sie präsentierte zunächst einige Fakten zur stadträumlichen Qualität. Weniger Verkehr bedeute, dass man den öffentlichen Raum besser nutzen könne, zum Beispiel durch gestaltete Grünflächen. „Denn welcher Wohlfühl effekt ist schon entlang der B9 gegeben?“ Es gebe auch positive Beispiele wie die Donaulände, den Platz vor dem Ungartor, den Hauptplatz West und die Freyungsstraße. Schlecht gelöst seien der Klosterplatz, die Galleria Danubia und der Kreisverkehr bei der Musikschule. Hainburg leide am „Donut“-Effekt, dieser beschreibt einen Ring von Einkaufsflächen und Wohnsiedlungen um den Ortskern.

Radikal möchte Peter Sedlak den Verkehr dämpfen. Er stellte die Idee einer Test-Einbahnregelung in der Innenstadt vor. Der Durchzugsverkehr soll dadurch reduziert werden. Die Einbahn soll allerdings nur temporär gelten, beispielsweise an jedem ersten Samstag im Monat oder saisonal (Mai bis September oder Herbst bis Weihnachten). Der Verkehr müsste natürlich umgeleitet werden, auch die Bushaltestellen wären zu verlegen. Wie sich die Regelung in der Praxis bewähre, sei mit einigen Testläufen zu untersuchen. Unbehandelt blieben im Vortrag allerdings die rechtlichen Voraussetzungen, etwa, ob eine Bundesstraße überhaupt als Einbahn geführt werden könne.

Eine Fortsetzung der kontroversen Diskussion ist sicher.

Mehr zum Thema