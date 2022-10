Trauer um Adolf Reichel

Familie, Freunde und die evangelische Pfarrgemeinde trauern um Adolf Reichel. Der langjährige Obmann des Vereins „Freunde der Evangelischen Kirche in Hainburg“ ist im 84. Lebensjahr nach langem Leiden verstorben und am Freitag in der Friedhofskirche Hainburg verabschiedet worden.

Adolf Reichel wurde 1939 in Gloggnitz geboren, fünf Jahre später sein Bruder Roman. Durch die Kriegswirren lebten sich die Eltern auseinander, beide Kinder wuchsen bei der Mutter, einer Friseurmeisterin, in Schwarzau am Gebirge auf.

Von Beruf Bäcker und Konditormeister, bewarb sich Adolf 1965 bei der Betriebsküche der Zentralsparkasse als Mehlspeisenkoch, wurde Küchenchef und schließlich Leiter von sieben Betriebsküchen bei der aus der Zentralsparkasse hervorgegangenen Bank Austria. 1961 lernte er auf einem Ball die Hainburgerin Helga kennen. Die beiden heirateten 1964 und bekamen zwei Söhne. Aus deren Ehen entsprossen sechs Enkelkinder, mittlerweile zwischen 16 und 26 Jahre alt.

Die junge Familie wohnte 15 Jahre in Floridsdorf in Wien und übersiedelte dann in den 3. Bezirk. 1993 wurde ein Wochenendhaus in Hainburg gebaut, seit 2000 wohnten Adolf und Helga ganzjährig dort.

Adolf Reichel war engagiertes Mitglied der evangelischen Pfarre in Hainburg. Als die Pfarre den Bau einer neuen Kirche beschloss, war er von Beginn an den Planungen federführend beteiligt und dank seiner Arbeit gelang es, die Martin Luther-Kirche 2011 fertigzustellen.

Reichel wurde mit der „Goldenen Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ und der Ehrennadel der Stadt Hainburg ausgezeichnet. „Ein großer Hainburger ist von uns gegangen, der gemeinsam mit seiner Frau durch persönlichen Einsatz ein Wahrzeichen für die Stadt geschaffen hat“, erklärt Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP).

