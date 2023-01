Hainburger Spital bekommt Transportgerät für Neugeborene

Werbung

Das Landesklinikum Hainburg kooperiert mit dem Nationalen Institut für Kinderkrankheiten in Bratislava, sodass Neugeborene auf Wunsch der Eltern auch in die nahe gelegene Universitätsklinik in der Slowakei überstellt werden können.

Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit fußt auf dem EU-Projekt „Bridges for Birth” der Initiative Healthacross (die NÖN berichtete). Nun wurde das Hainburger Krankenhaus mit moderner Ausstattung für den Transportinkubator (Brutkasten) ausgerüstet, um den Transport im Fall des Falles schneller und sicherer durchführen zu können. Konkret wurde ein neues Tragenfahrgestell angeschafft, auf dem der Brutkasten befestigt wird.

„Die Trage passt in jeden Krankenwagen und steht bei uns vor Ort zur Verfügung. Damit sind wir unabhängiger und können noch schneller Patientinnen und Patienten transferieren“, erläutert Primaria Seline Rackl, Leiterin der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Landesklinikum Hainburg. Außerdem wurde das Beatmungsgerät erneuert. "Das Gerät ist auf dem letzten Stand der Technik und bietet spezielle Möglichkeiten für den Neugeborenen-Transfer“, so Rackl. Das Gesundheitspersonal sei auf diese Geräte geschult, die Handhabung sei einfacher. Die Kosten für die Ausrüstungsgegenstände belaufen sich auf rund 28.000 Euro.

„Wenn Eltern erfahren, dass der Gesundheitszustand ihres Kindes weiter abgeklärt und ihr Neugeborenes in einem anderen Krankenhaus weiterversorgt werden muss, ist die Situation angespannt genug. Es ist wichtig, dass ein Transfer dann schnell und reibungslos funktioniert“, betont Landesrat Martin Eichtinger.

Im Landesklinikum Hainburg kommen jedes Jahr rund 600 Kinder zur Welt. Eine Kinderärztin und eine Kooperation mit dem Landesklinikum Gänserndorf-Mistelbach soll die Versorgung vor Ort gewährleisten. Bei Neugeborenen, bei denen weiterer Abklärungsbedarf besteht, kann es erforderlich sein, dass sie in einer Schwerpunktkrankenanstalt weiter betreut werden müssen. Hier ist Mistelbach mit einer Distanz von 74 Kilometern deutlich weiter entfernt, als das nur 16 Kilometer entfernte Kinderuniversitätsklinikum in Bratislava. Das Projekt „Bridges for Birth“ wird bis zu 85 Prozent aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) kofinanziert.

