Matura mit Jubiläumsball

In Bruck beginnt nicht nur im Gymnasium, sondern auch in der angrenzenden Handelsakademie nun die Zeit der Reifeprüfungen. Hier treten Kandidatinnen und Kandidaten aus zwei klassik.HAK-Klassen und einer media.HAK-Klasse an.

Der erste Teil, nämlich die Präsentationen und Diskussionen der Diplomarbeiten, wie die Abschlussarbeiten in der HAK heißen, fand bereits Mitte April statt. „Bereits hier wurde ein hohes Leistungsniveau geboten“, freut sich Schulleiterin Birgit Raab-Pfisterter, die besonders „die wertschätzende Zusammenarbeit mit allen Partnerunternehmen“ betont. „Durch ihre Unterstützung konnten hochwertige praxisorientierte Ergebnisse erzielt werden, beispielsweise wurden professionelle Websites für sie erstellt, Social-Media-Kampagnen und Events geplant, Umfragen durchgeführt und ausgewertet, Werbemaßnahmen analysiert und neue erstellt“, erzählt Raab-Pfisterer.

Die Maturanten müssen in der ersten Mai-Woche jeweils drei oder vier schriftliche Prüfungen absolvieren. Für alle verpflichtend sind die Betriebswirtschaftliche Fachklausur und Deutsch. „Wir blicken zuversichtlich auf die Reife- und Diplomprüfung, unsere Schüler*innen wurden gut darauf vorbereitet und die Einrechnung der Leistungen der letzten Schulstufe bei der Gesamtbeurteilung gibt ihnen Sicherheit“, so die Schulleiterin.

Der Termin für die feierliche Überreichung der Reife- und Diplomprüfungszeugnisse steht mit 16. Juni ebenso bereits fest, wie jener des 40. Abschlussballs der Schule am 24. Juni in der Kulturfabrik in Hainburg.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.