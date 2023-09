AK Hainburg erkämpft Nachzahlung für schwangere Dienstnehmerin

Unklare Lohnabrechnungen, Chefs, die auf einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses drängen oder ungerechtfertigte Entlassungen - die Arbeiterkammer hatte in den letzten Monaten wieder einiges zu tun. „Fast 2.300 Menschen aus dem Bezirk haben im ersten Halbjahr 2023 mit uns Kontakt aufgenommen“, berichtet Alfred Jordan, derzeit bis zur nächsten Wahl 2024 Leiter der Bezirksstelle Hainburg. „In manchen Fällen ging es lediglich um einfache Auskünfte und Informationen“, so Jordan. In mehr als 900 Fällen benötigten Dienstnehmer weiterführende Beratung und Unterstützung bei konkreten Problemen.

So war etwa eine Dienstnehmerin aus dem Bezirk in einem Gastgewerbebetrieb beschäftigt. Sie wurde schwanger und meldete dies unverzüglich dem Dienstgeber, auch eine ärztliche Bestätigung gab sie ab. Ab 23. Juni ging sie in Krankenstand, ab 28. Juli in den frühzeitigen Mutterschutz. Dann die unangenehme Überraschung: der Dienstgeber bezahlte weder den Lohn für Juli noch die aliquoten Sonderzahlungen an Urlaubs-und Weihnachtsgeld. Die Frau wandte sich an die AK Hainburg, die die Ansprüche schriftlich geltend machte. Der ausstehende Betrag wurde schließlich auch nachbezahlt. „Wir ersuchen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer, so rasch wie möglich zu uns auf die Bezirksstelle zu kommen, wenn sie merken, dass ihnen Geld fehlt“, sagt Jordan. „Auch die Kontrolle der Lohn-und Gehaltsabrechnungen durch unsere Experten ist immer eine gute Idee“, ergänzt Fachberaterin Bettina Hochschorner.

Ungerechtfertigte Entlassungen derzeit häufiger

Aus Sicht der Experten wären ungerechtfertigte Entlassungen und nichtbezahlte Entgeltbestandteile derzeit häufiger. „Für eine Entlassung müssen triftige Gründe vorliegen, etwa dass der Mitarbeiter gegenüber dem Chef gewalttätig wird, so dass die eine weitere Beschäftigung mit allfälliger Kündigungsfrist dem Dienstgeber nicht zumutbar ist“, führt Jordan aus. Da Entlassungen negative Folgen hätten, beispielsweise bei der Abfertigung Alt, sei es wichtig, ungerechtfertigte Entlassungen zu bekämpfen.

Das Halbjahr in genauen Zahlen: Die AK-Dienststelle in Hainburg wurde von 2.268 Dienstnehmern kontaktiert, 904 davon benötigten eingehendere Unterstützung und Beratung. Für die Mitglieder wurden rund 1,8 Millionen Euro eingebracht (1,73 davon im Arbeits-und Sozialrecht, darunter 1,67 Millionen Euro aus der Insolvenzvertretung).

Im Vergleich dazu suchten in ganz NÖ rund 82.000 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer die Hilfe der AK. Diese erreichte 38,1 Millionen Euro an Nachzahlungen. „Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen“, fasst Jordan zusammen.