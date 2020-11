Chefinspektor Johann Baumschlager berichtete am Sonntagvormittag von zahlreichen Einsätzen in der Halloween-Nacht im Bundesland. Er nannte diesbezüglich Sachbeschädigungen wie die Sprengung einer mobilen Toilette in Krems, einen zerschlagenen Spiegel in der WC-Anlage auf dem Bahnhof Leobersdorf oder eine Schmieraktion an der Neuen Mittelschule in Großweikersdorf.

Zudem habe es mehrere Auseinandersetzungen im privaten und öffentlichen Bereich gegeben, meist hervorgerufen durch übermäßigen Alkoholkonsum. In drei Fällen sei es zu Widerständen gegen die Staatsgewalt gekommen, wobei laut Baumschlager zwei Polizeibeamte verletzt wurden.

Trotz der zahlreichen Einsätze zog der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntagvormittag eine vorsichtig positive Bilanz. Strafrechtliche Delikte dürften im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gesunken sein, "auch wenn noch nicht bemerkte Sachbeschädigungen erst heute oder in den nächsten Tagen zur Anzeige gebracht werden".