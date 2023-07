Spielzeug in Hülle und Fülle war am Schulschluss-Wochenende in der Brucker Fußgängerzone gestapelt. Dazu gesellte sich hie und da auch andere Flohmarkt-Ware beim großen Kinderflohmarkt, den seit dem Ende der Werbegemeinschaft die ÖVP organisiert.

Tina Heissenberger, Josefa Ecker, Doris Rosner-Toth und Ronald Altmann freuten sich, dass der Flohmarkt wieder Anklang fand. Foto: ÖVP

Traditionell fanden gleichzeitig auch die Flohmärkte der Stadtbücherei und der Monatsflohmarkt der Pfadfinder statt.