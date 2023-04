Ostermarkt der Lebenshilfe Bruck/Leitha

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Die Lebenshilfe Bruck/Leitha lud am Freitag zum traditionellen Ostermarkt. „Es ist der erste seit der Corona-Zeit“, berichtet Leiterin Carmen Chloupek. In sechs Arbeitsgruppen hatten die Klienten aus Holz, Filz, Keramik und anderem Material dekorative Gegenstände mit Bezug zum Osterfest gebastelt. „Die Ideen stammen von den Klienten selbst, sie können sie einbringen und umsetzen“, erklärt Chloupek. Je nach individuellen Fertigkeiten werde zusammengearbeitet, viele Produkte entstanden in Gemeinschaftsarbeit. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Arbeit der Lebenshilfe zugute.

In Bruck sind derzeit zehn Mitarbeiter, dazu Zivildiener und Praktikantinnen, für 40 Klienten da. „Die Werkstätte Bruck ist ein Musterbeispiel dafür, wie Inklusion in einer Stadt funktioniert“, meint Christian Albert, Geschäftsführer der Lebenshilfe NÖ. „Es wurden wieder tolle Sachen gebastelt, es ist erstaunlich, welche Talente hier geweckt werden. Ich freue mich riesig, dass der Ostermarkt nach drei Jahren wieder stattfinden kann“, sagt Brucks Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), der mit zahlreichen Vertretern der Stadt gekommen war.

Christian Albert, Felix Böhm, Carmen Chloupek und Gerhard Weil. Foto: NÖN, Rittler

