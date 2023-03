Donaucafé lud zum Saisonauftakt am „Hainburg Beach“

Das Donaucafé startete am Wochenende in die Saison 2023. Ab jetzt ist das Kultlokal am „Hainburg Beach“ wieder jeden Tag von 9 bis 22 Uhr geöffnet. „Im Sommer werden wir dann am Abend länger offen halten“, verspricht Chef Luis Bredl, der sich bei der Eröffnungsparty am Freitag über zahlreiche Gäste freute.

Das Lokal bietet eine Mischung aus Restaurant und Bar. Auf der Karte stehen neben Schnitzel und Co. frische Salate, Fischgerichte, etliche Burger-Variationen und hausgemachte Mehlspeisen. „Immer besser kommen unsere vegetarischen und veganen Speisen an“, berichtet der Wirt. Die Getränkekarte bietet Bier, Wein, Alkoholfreies und Cocktails. Diese kann man zum günstigeren Preis bis Ende April auch nachhause nehmen.

Inklusive Wintergarten finden rund 180 Gäste einen Sitzplatz im Donaucafé. Ein langjähriger Stammgast ist Viktor Stögbauer. „Ich war heute schon um 9 Uhr da als erster Gast“, berichtet der Hainburger. Wirt Luis Bredl und seinem Team stellt er nur das beste Zeugnis aus. Das Lokal besuche er, seit es eröffnet worden war. „Abgesehen von der guten Küche und dem freundlichen Service gefällt mit vor allem die Lage an der Donau“, so Stögbauer.

Zuzana Ruf im Gespräch mit Viktor Stögbauer. Foto: NÖN, Rittler

