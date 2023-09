Hainburg: Mehr Photovoltaik in der Stadt

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Bebauungsplan der Stadt in einigen Punkten zu ändern. Das betrifft etwa die Errichtung von Anlagen zur Energiegewinnung in der historischen Schutzzone, die Einfriedungen von Bauplätzen und die Zahl der KFZ-Stellplätze pro Wohneinheit in der ganzen Stadt. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

„Die Änderung bezüglich der Photovoltaik-und Solaranlagen entspricht dem Wunsch der Bevölkerung,“, berichtet Stadtamtsdirektor Ewald Bergmann. Einerseits solle auch von Privaten Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie installiert werden, andererseits sei dies in der Schutzzone nur eingeschränkt möglich gewesen, nämlich an von öffentlichen Verkehrsflächen nicht zu sehenden Stellen. „Nun gilt, dass auch an diesen Stellen Anlagen installiert werden dürfen“, so Bergmann. Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass an von der Straße einsehbaren Dächern Energiegewinnungsanlagen wie Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen in das Dach einzubauen oder parallel zum Dach mit einem Abstand von nicht größer als 15 Zentimer auszuführen sind. Auf Flach-und Pultdächern sind höhere Konstruktionen möglich, doch darf die Höhe von eineinhalb Metern nicht überschritten werden.

Weitere Änderungen betreffen den Wohnbau: So müssen jetzt beim Bau von Wohnhäusern oder Zubauten pro geschaffener Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze für Pkw auf eigenem Grund errichtet werden. Für Einfriedungen von Bauplätzen gegen öffentliche Verkehrsflächen und Parks gilt, dass die Einfriedung nicht höher als eineinhalb Meter auf einem 15 Meter langen Teilstück zulässig ist. Außerdem darf sie nicht voll ausgeführt werden, auch Planen, Netze oder Sichtschutzmatten sind nicht zulässig. Hecken sind allerdings zulässig. Für Holzfassaden gilt nunmehr: der Bau von Holzblockhäusern mit Holzsichtfassade im alpinen Baustil mit Rundholzbalken im Wohnbauland ist unzulässig.

Eine Maßnahme betrifft das Grundstück der „Hofer“-Filiale. Hier wurde die zulässige Bebauungsdichte von 25 auf 40 Prozent erhöht. Da ab 1. Jänner 2025 für Einweg-Getränkepackungen ein Pfand einzuheben ist, und der Supermarkt die Gebinde zurücknehmen muss, kann jetzt ein Container zum Sammeln beziehungsweise der Rücknahme der Flaschen und Dosen aufgestellt werden.

Der Bebauungsplan besteht aus den Bebauungsvorschriften und den dazugehörigen Plänen. Ausgehend von Ergebnissen der Grundlagenforschung und auf Grund des örtlichen Raumordnungsprogrammes hat er Regeln für die Bebauung (Straßenfluchtlinien, Bebauungsweise- und höhe) und die Verkehrserschließung festzulegen. Dazu muss auf die Ortsbildgestaltung und auf die Umwelt Rücksicht genommen werden.

Im Bebauungsplan dürfen darüber hinaus Schutzzonen, die harmonische Gestaltung der Bauwerke in Ortsbereichen, Baufluchtlinien, die Bebauungsdichte und weitere Vorschriften wie das Ausmaß von Pkw-Abstellanlagen festgelegt werden (§ 30 NÖ Raumordnungsgesetz).