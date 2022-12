Führerschein als Zuckerl für Lehrlinge

Ein besonderes Zuckerl bietet Betreiber Roland Lukesch vom Landgasthof Haslauerhof ausgebildeten Lehrlingen an: Bei erfolgreicher Absolvierung ihrer Lehre bezahlt Lukesch, in Kooperation mit der Fahrschule „Easy Drivers“ in Bruck an der Leitha, den B-Führerschein.

Für Lukesch ist das „ein Zeichen der Wertschätzung“ und „ein Dankeschön“, wie er sagt. Die Idee für den Führerschein-Bonus kam ihm vor drei Jahren. Darüber hinaus erhalten die Lehrlinge auch immer wieder Prämien zuzüglich zum Gehalt.

Lehrlinge als große Stütze für den Betrieb

Daniel Mikola aus Scharndorf ist nun der erste Lehrling, der von diesem attraktiven Angebot profitieren konnte. Die Kosten für den Führerschein übernahm der Landgasthof Haslauerhof als Bonus für seine tolle Leistung während der Lehre.

Generell wird im Landgasthof großer Wert auf eine fundierte Ausbildung gelegt. Neben Daniel Mikola sind momentan zwei weitere Lehrlinge im Betrieb tätig, die laut Betreiber „eine große Stütze für den Betrieb darstellen“ und sowohl im Team als auch bei den Gästen große Akzeptanz erfahren. „Unsere Lehrlinge bringen den Betrieb in eine neue Zeit“, freut sich Lukesch.

Der Landgasthof sucht ab dem Jahr 2023 wieder Unterstützung im Service.

