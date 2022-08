Haslau Streckensperre entlang der S7 nach Autounfall mit Verletztem

E in Autounfall in Haslau an der Donau (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am Mittwoch zu einer Sperre auf der Strecke der Pressburger Bahn (S7) geführt.