Hainburg: Musikalische Reise von Wien in die USA

Es wird sicher einer der musikalischen Höhepunkte der Saison: am 30. Juni um 19 Uhr empfängt die Haydngesellschaft Hainburg den Violinisten Benjamin Schmid, der zu den international erfolgreichsten und renommiertesten Geigenvirtuosen unserer Zeit zählt.

„The Complete Violinist“, wie Schmid auch genannt wird, begibt sich auf eine musikalische Reise von Wien in die USA und präsentiert eines seiner breit gefächerten Cross-Programme: Von Mozarts Es-Dur-Sonate spannt Schmid seinen Geigenbogen über Arrangements des Jahrhundert-Geigers Jascha Heifetz bis zu George Gershwin und dem österreichischen Komponisten Georg Breinschmid. Die berühmte „Rhapsody in Blue“ und „Coincidance“ sind speziell arrangierte beziehungsweise komponierte Trios mit den kongenialen Partnern Ib Hausmann an der Klarinette und Benjamin Schmids Frau, der vielfach ausgezeichneten Pianistin Ariane Haering.

Zuletzt sorgte Benjamin Schmid gemeinsam mit Ariane Haering und den „Salzburg Orchester Solisten“ beim Festkonzert im Mai 2021 anlässlich des 40-Jahr Jubiläums der Hainburger Haydngesellschaft für große Begeisterung und Standing Ovations. Schmid tritt auch regelmäßig bei den Salzburger Festspielen auf. Er spielt auf einer Stradivari, die von der Österreichischen Nationalbank zur Verfügung gestellt wird.

Nähere Informationen unter: www.haydngesellschaft.at