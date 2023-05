Fünfter Wettbewerb für Lied und Arie in Rohrau

Die Beteiligung am fünften Haydnwettbewerb für Gesang und Arie ist einmal mehr international. Vorab wurden in einer Vorauswahl aus 64 Bewerbern aus insgesamt 25 Nationen 36 Kandidatinnen und Kandidaten ermittelt, die in der ersten Jury-Runde antreten werden. Den Jury-Vorsitz hat übrigens Kammersängerin Angelika Kirchschlager. Neben Teilnehmern aus Deutschland und Österreich sind auch Bewerber aus Rumänien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, sowie den USA, Japan, Israel, Südkorea und Mexiko dabei.

Auf sie warten insgesamt Preisgelder in Höhe von 22.000 Euro. Beim Abschlusskonzert am Sonntag wird außerdem der von Kabarettist Alfred Dorfer gestiftete Publikumspreis von 2.000 Euro vergeben. Die Abstimmung dafür läuft auch online über den Live-Stream unter www.haydnregion-noe.at Die öffentliche Finalrunde mit der Preisverleihung findet am Sonntag, 28. Mai um 18 Uhr im Schloss Rohrau statt.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.