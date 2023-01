Mythos und Superstar zu Gast in der Kulturfabrik Hainburg

Werbung

Mit einer Novität startet die Haydnregion Niederösterreich 2023 in ihre bereits sechste Saison: Am Samstag, dem 7. Jänner, findet um 19 Uhr in der Kulturfabrik Hainburg erstmals ein Neujahrskonzert statt. Staatsopern-Bariton und Publikumsliebling Clemens Unterreiner und das vielseitige Vienna Ensemble stellen sich mit einem schwungvollen Programm ein. Evergreens aus Operetten und klassischen Musicals werden ebenso zu hören sein wie Orchesterwerke und Opernarien von Joseph Haydn. Tickets um 30 und 35 Euro gibt es unter www.haydnregion-noe.at oder 02164/2268.

Insgesamt stehen unter dem Motto „Mythos Haydn“ im kommenden Jahr 26 Veranstaltungen an 15 Standorten in elf Gemeinden auf dem Programm (siehe Infos unten). Die Bandbreite der Veranstaltungsorte erstreckt sich von der antiken Römertherme über barocke Festsäle bis hin zum Heurigen-Innenhof. Konzertiert wird auch im Naturpark Mannersdorfer Wüste, im Festsaal von Schloss Ebergassing und erstmals gastiert die Haydnregion auch im Schloss Walterskirchen in Wolfsthal und in der Hainburger Pfarrkirche, wo einst der junge Joseph Haydn musizierte.

Unter den ausführenden Künstlern findet sich jede Menge renommierte Ensembles, Instrumentalisten, Sänger und auch Schauspieler – darunter etwa die „Salzburger Hofmusik“, das experimentierfreudige Jazz-Ensemble rund um Schauspieler Cornelius Obonya und Kontragitarrist Peter Havlicek, die Geigenvirtuosen Christian Altenburger und Benjamin Schmid oder Kammersängerin Annely Peebo und Spitzenbariton Adam Plachetka.

