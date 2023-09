Galakonzert im Schloss Petronell

Das Originalklangorchester „Salzburger Hofmusik“ war am Freitag zum dritten Mal in der Haydnregion zu Gast. Unter der Leitung von Wolfgang Danzmayr wurden im Schloss Petronell die beiden ersten Symphonien vom Mozart und Joseph Haydn gegeben, dazu das Flötenkonzert von Michael Haydn (Solistin: Linde Brunmayr-Tutz) und die fünfte Symphonie von Franz Schubert. Eine Uraufführung erlebte das Werk „Der Tod, das Mädchen und der Knabe“ von Wolfgang Danzmayr.

Danzmayr gab vor dem Konzert eine Einführung in Werke und Zeit in der Sala Terrena. „Die erste Symphonie von Mozart kennen viele, die erste Haydns nur weniger, dabei liegt die Komposition beider Werke zeitlich nicht weit auseinander“, erklärte Danzmayr. Ergänzt werden die beiden Symphonien durch die Fünfte Franz Schuberts, „der letzte Satz ist pure Volksmusik“.

Die Todesthematik habe Schubert sein ganzes Leben lang beschäftigt, etwa in der Ballade „Erlkönig“, in der ein Knabe stirbt, und im Lied „Der Tod und das Mädchen“. Diese thematische Koinzidenz zweier so kurzer Leben habe Danzmayr zu seiner Komposition „Der Tod, das Mädchen und der Knabe“ bewogen. Darin würden typische Elemente der Werke miteinander vermischt, stilistisch sei das Stück in mit zum Teil gut zu erkennenden, einander überlagernden Abschnitten durchkomponiert.

Den nächsten Termin sollten sich Musikfreunde gleich vormerken: am Sonntag, 15. Oktober findet um 11 Uhr im Haydn-Geburtshaus in Rohrau eine Joseph-Haydn-Matinee mit Lieder, Duetten und Klavierwerken von Joseph Haydn, Antonin Dvorak, Alma Mahler und Johannes Brahms statt. Wegen des regen Interesses wurde ein zusätzlicher Termin um 16 Uhr eingeschoben.

Nähere Informationen unter: haydngeburtshaus.at