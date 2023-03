Brucker Museumsleiter singt Leonard Cohen und Tom Waits

„Cohan, Waits und Wean“ lautet der Titel eines Konzerts, mit dem Andreas Bankhofer (alias Andy Chow) und seine Truppe „d’Hund im Reg’n“ am Freitag, den 17. März um 20 Uhr 30 in der Bar Taro aufspielen werden. Der Saxofonist und Obmann des Brucker Heimatmuseums hat die Corona-Zeit genützt, Songtexte der beiden Pop-Legenden Cohen und Waits ins Wienerische zu übersetzen. So wurde aus Cohens „Marianne“ eine Barbara und aus „Why dont you cry“ die Frage „Warum net“. Und Tom Waits „Grapefruit Moon“ wird zum „Rosa Mond“.

„Eine spannende Mischung aus dem introvertierten Musiker Cohen und dem Kasperl Tom Waits“, sagt Bankhofer, der mit seiner Crew Karin Daym (Bass), Georg Seyr (Gitarre), Klais Süss (Piano) und Daniel Klemmer durch die Lande zieht - mit tiefgründigen, schwarzhumorigen Texten.

