Herbstevent Spaß für hunderte Kinder beim Brucker Kürbisfest

D as Kürbisfest hat in Bruck eine lange Tradition. Nach längerer Pause ließ man es nun an neuer Location, nämlich im Stadtgraben, wieder aufleben.