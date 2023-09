„Ein erster Schritt“

Für Otto Auer, Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und Landwirt, konkret Schweine-Bauer, ist die Herkunftsbezeichnung für Fleisch, Milch und Eier in den Großküchen „ein erster wichtiger Schritt“. Noch viel wichtiger sei aus seiner Sicht aber eine „Garantie der Produktbezeichnung“. Auer nimmt dafür ein Beispiel aus dem Handel her, wo das Problem seiner Meinung nach am größten sei.

Denn, dort sei es in Ordnung, auf der Vorderseite eines Produkts ein sogenanntes Schauetikett anzubringen, auf dem groß angepriesen wird, dass das Produkt in Österreich hergestellt wurde. „Entscheidend ist aber das Bezeichnungsetikett auf der Rückseite. Dort ist dann aber von Österreich keine Rede mehr“, so Auer. Was die Großküchen angeht, so meint Auer, dass letztendlich dennoch der Preis entscheide. Und da könnten kleine Wirte, die für einen Kindergarten kochen, eben oft nicht mit den wirklich großen mithalten. Herkunftsangaben

in ProzentanteilenAls „sehr sinnvoll und absolut machbar“ bewertet man bei der Wiener Firma „Max Catering“ die verpflichtende Herkunftsbezeichnung. Das Familienunternehmen aus Oberlaa beliefert unter anderem Schulen und Kindergärten in Schwadorf, Enzersdorf und Margarethen, Rauchenwarth, Himberg, Maria Lanzendorf oder Lanzendorf mit frisch gekochtem Essen. Insgesamt zählt die Firma rund 150 Bildungseinrichtungen in Wien und NÖ zu ihren Kunden.

„Wir sind seit Jahren professionell aufgestellt und erfüllen die Vorgaben mit Leichtigkeit“, untermauert Geschäftsführerin Daniela Biffl. Ausgewiesen wird die Herkunft über Prozentzahlen – zum Beispiel: Hühnereier sowie Rind- und Schweinefleisch kommen zu 100 Prozent aus Österreich. Putenfleisch wiederum zu 45 Prozent und 55 Prozent aus der EU, bei Käse ist das Verhältnis 62:38 zugunsten heimischer Produzenten.

Generell setzt das 1998 von Franz „Max“ Lahmer gegründete Unternehmen seit Beginn auf regionale und saisonale Zutaten mit hohem Bio-Anteil. So kommt etwa das Rindfleisch von der Firma Kabinger in Payerbach (Bez. Neunkirchen) oder die Linsen und Kichereben in Bioqualität gar aus Oberlaa. „Wir haben aufgrund der Herkunftskennzeichnung keine Lieferanten geändert“, betont Biffl. Etwas schwieriger umsetzbar sieht sie jedoch die Idee, die Herkunftspflicht auf Gemüse und Obst zu erweitern. Denn hier könne sich „die Herkunft wetterbedingt häufig ändern“.