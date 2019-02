Dem 40 Jahre alten Beschuldigten werde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag auch Einbrüche zur Last gelegt. Der nicht geständige Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Mit Messer bedroht

Der serbische Staatsbürger soll am Nachmittag des 23. Jänner über ein Fenster in eine Wohnung in Velm eingestiegen sein, die 75-jährige Bewohnerin mit einem Messer bedroht, ihr den Mund zugehalten, sein Opfer auch gewürgt und Bargeld gefordert haben. Er erbeutete einen geringen Betrag, ein Mobiltelefon sowie einen Schlüsselbund. Die Frau wurde leicht verletzt und erlitt einen schweren Schock. Der Beschuldigte wurde noch am frühen Abend im Stadtgebiet von Schwechat festgenommen.

Nach Polizeiangaben wird der Serbe auch verdächtigt, in der Zeit vom 21. Dezember bis zum 7. Jänner und am 11. Jänner in zwei Wohnungen in Velm eingebrochen zu haben. Er dürfte die Tatorte jeweils ohne Beute verlassen haben. Weiters soll der Mann am 22. Jänner aus einer offen stehende Wohnung in der Katastralgemeinde von Himberg Schmuck gestohlen haben. Danach soll er einen 50-Jährigen, der in einer leer stehenden Wohnung einen Teil der Beute gefunden hatte, bedroht haben.

Bei dem Beschuldigten wurden Bargeld und das Handy der 75-Jährigen sichergestellt. Vorgefunden wurde zudem weiterer Schmuck von dem Diebstahl, berichtete die Polizei. Der Schlüsselbund der Frau wurde ebenfalls entdeckt.