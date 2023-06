Trautmannsdorfer war in Bruck mit seinem Esel Gebäck einkaufen

Da staunten einige Gäste der Bäckerei Krupbauer am Freitagvormittag nicht schlecht, als plötzlich am Parkplatz vor der Tür ein Mann von seinem Esel stieg und in andalusischer Tracht Gebäck einkaufen ging.

Im Gespräch mit der NÖN erzählte Michael Hlavek dann, dass es sich bei seinem Esel „Lucero“ um ein ganz besonderes Tier handelt, nämlich um einen andalusischen Riesenesel, eine Rasse, die vom Aussterben bedroht ist. Die Tiere können größere Lasten tragen als ihre kleineren und bekannteren Artgenossen.

Michael Hlavek selbst lebt in Trautmannsdorf und ist mit seinen Eseln oft auf Alltagsunternehmungen unterwegs – und zieht dabei viele Blicke auf sich.

Bei Krupbauers Backshop wurde er sogar über die Gasse bedient, weil es dort auf der Straße keine Möglichkeit gibt, den Esel alleine vor dem Geschäft zu lassen.