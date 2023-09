Schloss Rohrau: Jugend spielt auf

Rund 50 Kinder hatten sich heuer in den Ferien zum „Musi´sommer“ in Bruck angemeldet. Bei dieser von der Bezirksarbeitsgemeinschaft Blasmusik (BAG) organisierten Veranstaltung wurde eine Woche lang gemeinsam geprobt, neue Stücke einstudiert und auch die Musiktheorie kam nicht zu kurz. Das 13. Open Air-Konzert im Schloss Rohrau bot am Samstag den Junioren und dem Nachwuchsorchester die Bühne, ihr im Sommer erworbenes Können vor großem Publikum zu zeigen.

Den Auftakt machten die Mädchen und Buben des Juniorenkurses, begleitet von Katharina Bammer und Christina Wilfinger. Dem „Penguin March“ folgte ein „Concerto for Triangle“, bei dem Solist Magnus die Zuhörer mit allerlei (einstudierten) Pannen unterhielt. Schauspielerisches Talent der jungen Musikerinnen und Musiker blitzte ebenfalls bei „Hans bleib do“ auf.

In starker Besetzung trat das Nachwuchs-Orchester unter Leitung von Bezirkskapellmeister Michael Volk auf. Zunächst wurde ein eher maritimes Programm geboten, dem Einzug zum bekannten Seemannslied „Wellerman“ folgten der „Marsch der Schiffsleute“ und die „Pirates Overture“. Dann ein witziges Rätsel fürs Publikum: Ins „Mozart-Festival“ hatte sich die Melodie der Haydnhymne eingeschmuggelt. Modern der Abschluss mit „YMCA“ von den Village People und „Uptown Funk“. Die Auswahl der Stücke erfolgt in Abstimmung mit den Jungmusikern. „Ich frage immer, was gefällt euch am meisten, im Vorjahr war das ambivalent, wir wählten das Stück ,Funky Town´, die Melodie verfolgte manche noch im Schlaf“, erzählt der Kapellmeister.

Den späteren Abend bestritt die Militärmusik NÖ unter Leitung von Kapellmeister Adolf Obendrauf unter anderem mit dem „Arnhem March“, dem Walzer „Hereinspaziert“ und „Music for Drums“.