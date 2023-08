Beppo Harrach macht Schloss Prugg zu einem Museum

Das Schloss Prugg spielte schon seit der Gründung der Stadt Bruck eine wesentliche Rolle in deren Geschichte. Welche Bedeutung es für viele Menschen noch immer hat, das zeigt sich für Eigentümer Beppo Harrach auch bei den Führungen, die er bisher zu seltenen Gelegenheiten im Schloss abgehalten hat. Der Andrang war dabei immer enorm. Und das ist er auch nun, da Harrach diese Führungen institutionalisiert hat. „Die ersten beiden Führungen waren sofort ausgebucht“, erzählt der Schloss-Herr im NÖN-Gespräch. Die erste Tour fand im Juli statt, die nächste ist für 11. August geplant.

Eine Tour dauert dabei etwa zwei Stunden. Besichtigt werden die Wohnräume, die Küche, die Wäscherei. „Vom typischen Salon bis zur Dienstwohnung wollen wir den Schlossalltag ablichten“, so Harrach, der sich mittlerweile über Jahre ein beachtliches Wissen über die Geschichte des Schlosses und seiner eigenen Familie über die Jahrhunderte angeeignet hat. Um 18 Euro pro Erwachsenen ist man dabei. Doch die Führungen sollen nur der erste Schritt sein. Derzeit herrscht im Schloss Baustelle, weil einiges adaptiert werden soll, um das Erlebnis für die Besucher aufzuwerten. „Wir wollen die Baugeschichte des Schlosses zeigen“, erzählt Harrach, dass dafür derzeit 13 Schautafeln erstellt werden, die mit September fertig sein sollen. „In den nächsten ein bis zwei Jahren wollen wir die Ausstellung so entwickeln, dass die Räume auch ausgestattet sind“, kündigt Harrach an, dass auch Möbel sollen aus den Lagerräumen geholt und hergerichtet werden, um den Eindruck des früheren Lebens im Schloss zu vervollständigen. „Die langfristige Idee ist, die Besucher auch ohne Führung das Schloss besichtigen zu lassen“, so Harrach.

Beppo Harrach beim Gemälde vor dem Eingang zur Ahnengalerie, das einst ein Altarbild im Kapuzinerkloster war. Es zeigt dessen Stifter Karl Harrach. Foto: Müller

Entstanden ist die Idee, das Schloss für Besucher zu öffnen, skurrilerweise daraus, dass früher enorm viele Vandalen und sonstige ungebetene Gäste das historische Gebäude heimgesucht haben. 2017 wurden Videokameras installiert, um der Zerstörung Einhalt zu gebieten. Und dabei zeigte sich: „Da war alles dabei von Kindern über Jugendliche bis hin zu 70-jährigen Geisterjägern“, erzählt Harrach. Aber es seien auch Menschen dabei gewesen, die einfach nur das Schloss sehen wollten. „Viele haben gesagt, es gibt ja keinen legalen Weg, das Schloss zu besichtigen. Und das wollten wir ändern“, so Harrach. Letztendlich soll das Museum im Schloss jeweils am Wochenende zwei Tage die Woche geöffnet sein.

Zu sehen gibt es jedenfalls viel im geschichtsträchtigen Gemäuer. Angefangen beim ältesten erhaltenen mittelalterlichen Turm, dem sogenannten Heidenturm, aus 1246. „Hildebrandt hat den bei der Barockisierung absichtlich in seinem Originalzustand erhalten“, erzählt Harrach und verweist darauf, dass der „Tudor Stil“ des Schlosses „rein kosmetisch“ ist - im Inneren ist alles reinster Barock. Den Abschluss jeder Führung bildet die Ahnengalerie. 26 Gemälde dokumentieren dort die Harrach'sche Familiengeschichte. Auch sie müssen nun sukzessive restauriert werden. „Sechs Bilder sind bereits problematisch. Wir wollen jetzt jedes Jahr eines restaurieren lassen“, so Harrach. Das erste, nämlich jenes von Friedrich August fehlt deshalb bereits. Es soll übrigens nach der Restaurierung als Leihgabe im Luxemburgischen Nationalmuseum ausgestellt werden.

Kostspielige Sanierung in vielen kleinen Schritten

Am Weg zur Ahnengalerie kommt man aber auch am derzeit „größten Sorgenkind“ vorbei: Der Gang davor senkt sich nämlich, eine Entwicklung die mit Pfählen, die ins Erdreich eingegraben werden, gestoppt werden muss. Diese notwendige Maßnahme ist eine von vielen kostspieligen, die im Schloss am laufenden Band erforderlich sind. Als Beppo Harrach 2009 den Betrieb und das Schloss übernommen hat, sei das Dach ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden. In den Jahren 2010 bis 2013 wurde es saniert, in den Folgejahren die Dächer des angrenzenden Harrachkellers und Reitstalls. „Jetzt kommt der Durchgang zum Ahnensaal dran, dann der Turm“, zählt Harrach die nächsten Maßnahmen auf. Und all das muss freilich irgendwie finanziert werden. „Je mehr Veranstaltungen wir nach Bruck bringen können, desto mehr können wir sanieren“, betont Harrach, dass das Paradies Garten Festival hierbei eine wichtige Rolle spiele. „Wir wollen das Schloss in vielen kleinen Schritten sanieren und auch Leben hineinbringen“, hat der Schloss-Herr viel vor.