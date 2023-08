Fest der Spätantike in Carnuntum

Hoher Besuch beim Fest der Spätantike: Begleitet von ihrem Hofstaat und einer militärischen Eskorte zog die Kaisertochter Constantia am Wochenende in die Römerstadt Carnuntum ein. Von den Stadtbewohnern und -bewohnerinnen neugierig bestaunt, zieht sie auch die Aufmerksamkeit einiger Germanen auf sich - und ein Attentäter lässt nicht lange auf sich warten.

Mit spannenden Szenen ließen zahlreiche historische Darsteller aus ganz Europa das Leben im 4. Jahrhundert n. Chr. wieder lebendig werden. Im rekonstruierten Stadtviertel wird gefeilscht, gekocht und natürlich auch gegessen, der Duft von Parfum und gerösteten Nüssen zieht durch die Straßen. Hier biegt eine Patrouille um die Ecke, dort lässt sich ein Bürger neue Schuhe anmessen und in der Therme sind die städtischen „Matronen“ anzutreffen, die einen Blick auf die von der germanischen Leibwache umgebene Kaisertochter zu erhaschen hoffen. Plötzlich herrscht Aufruhr: ein junger Germane stürmt herein, der vermeintliche Attentäter wird von den kräftigen Leibwächtern rasch überwältigt und abgeführt. Ihre Hofdamen kümmern sich um die erschrockene Kaisertochter, ein großer Germane vom Stamm der Thüringer blickt finster in die Runde. An der herrschaftlichen Mittagstafel ist der Vorfall wieder vergessen.

Mit dabei wieder die Gruppe „Gentes Danubii“ aus Wien: Die Mitglieder des Vereins beschäftigen sich in ihrer Darstellung schwerpunktmäßig mit der frühen römischen Kaiserzeit und der Spätantike. „Wir kommen seit 2016 zum Fest der Spätantike nach Carnuntum“, erzählt Obmann Martin Müllauer. Er ist nicht nur Darsteller, sondern fallweise auch Moderator. „Besonders die gute Organisation des Festes ist hervorzuheben, Marion Grossmann und ihr Team derKulturvermittler kümmern sich um alles. Das reicht von der Aufstellung der Zelte bis zum Essen für die Darsteller, außerdem sind sie kompetente Ansprechpartnerinnen, wenn immer etwas gebraucht wird“, sagt Müllauer.

Der aufregendste Tag geht einmal zu Ende, die Kaisertochter zieht samt Gefolge weiter. Wer das historische Spektakel verpasst hat, dem bietet sich jeden Tag von 9 bis 18 Uhr die Gelegenheit, die bunte Welt der Römer an der Donau näher kennenzulernen. Nächste Großveranstaltung ist dann das Römerfest am 16. und 17. September.