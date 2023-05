Mittelalterfest in Hainburg

Zu Pfingsten findet in Hainburg/Donau das traditionelle Mittelalterfest statt. Die beschauliche Sonntagsruhe weicht Trommelwirbel, Fanfarenklang und dem Klirren der Schwerter. Von den Feuerstellen steigt beißender Rauch auf. Vor den Eingängen stehen die Besucher Schlange. Viele sind „gewandet“, das heißt, sie sind nach original mittelalterlichen Vorbildern gekleidet - die meisten zumindest, hin und wieder findet sich eine Elbin oder ein Pirat in der Menge, auch einige Männer im Kilt sind zu sehen. „Das Fest hat sich mittlerweile als einer der Saisonhöhepunkte in der Region etabliert“, freut sich Stadtamtsdirektor Ewald Bergmann, von Seiten der Stadt für die Organisation verantwortlich. Das Wetter passe und das neue Programm komme gut an. Einige alte Bekannte sind dabei, etwa die Henker, die Musikgruppe „Trollferd“ oder „Hannes, der Jausenträger“, dazu kommen heuer ein Fakir, Gaukler, Drachenreiter und sogar ein Zauberer. „Wir haben soviele Schausteller und Stände wie noch nie, wir hätten auch zusätzliche Anfragen gehabt, mehr können wir aber nicht annehmen“, sagt Bergmann.

Besonders beliebt bei den Besuchern: der Kamf um den Dolch von Hainburg. Originalgetreu gerüstete Ritter treten mit Waffen wie im Mittelalter gegeneinander an. Dabei ist nichts abgesprochen, es handelt sich um Leistungssport, für den hart trainiert werden muss. Die Teilnehmer kommen aus Österreich, Tschechien, Slowenien, der Slowakei und der Ukraine.

Ebenfalls neu im Programm: der Fanfarenzug „Ottheinrich“ aus Neuburg/Donau (Bayern). Er eröffnete das Fest mit Trommeln und Trompeten und hatte einen Auftritt beim Pranger. Viele Hainburger Vereine sind ebenfalls vertreten, von der „Teufelslegion“ über den FK Hainburg, die Bogenschützen, bis zum Verein „Rollburg“, den Hainburger „Oriental Teens“ und dem Gästeinfobüro. Die Arbeitsgruppe Schlossberg hat zusätzlich zu ihrem Standort im Karner die Burg auf dem Schlossberg für die Besucher des Mittelalterfestes geöffnet.

„Gute Stimmung und ein tolles Programm, vor allem der Fanfarenzug und die Drachenshow gefällt mir“, meint Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). Das Fest wird heute mit einer Feuershow der Rittertruppe „Dresch-Flegel“ abgeschlossen, morgen Pfingstmontag, treten alle Schausteller nochmals auf. Auf dem Turnierplatz wird morgen ebenfalls wieder gekämpft.

Vollbild Mehr aus Bruck PROJEKT Arbesthal: Dorfanger feierlich seiner Bestimmung übergeben Steiermark Sturz mit E-Bike: Lenkerin aus Bezirk Bruck schwer verletzt TRADITION Pfingstkini-Umzug in Arbesthal Mehr Top-Stories St. Pölten Pride 2... Regenbogenflaggen, Drag Shows und ein Heiratsantrag Klimaschutz Drei Ideen aus Niederösterreich unter den zehn besten Klima-Start-ups Seilwinde stürzte ... Schönbach: Großvater und eineinhalbjähriges Enkelkind schwer verletzt FB 1 /87 Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Foto: NÖN, Josef Rittler Anzeige HISTORISCHES SPEKTAKEL Mittelalterfest in Hainburg . In der Innenstadt herrscht der Ausnahmezustand: Ritter, Drachen und Gaukler machen die Straßen und Plätze unsicher. Auf dem Turnierplatz wird um den Dolch von Hainburg gekämpft, während die Spielleute beim Pfarrhof zum Tanz aufspielen und der Fanfarenzug „Ottheinrich“ fahnenschwingend aufmarschiert.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.