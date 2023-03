Schnuckeliges und Schunkeln in Bruck

Unter dem Titel „Schnucki, ach Schnucki - Operette und mehr“ laden die Koloratursopranistin Elisabeth Jahrmann und Bariton Michael Weiland am Freitag, den 31. März, um 18 Uhr zu einem szenischen Musikabend ins Stadttheater. Titelgebend für das Programm ist ein Gassenhauer des Wiener Klavierhumoristen Hermann Leopoldi.

Leopoldi, der in Wien Anfang des vergangenen Jahrhunderts zu einem der populärsten Liederkomponisten und Vortragskünstler avancierte, wurde nach gescheiterten Fluchtversuchen vor dem NS-Regime - unter anderen mit Operettenautor und Schauspieler Fritz Grünwald - in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald inhaftiert. Seiner bereits in die USA emigrierten Familie gelang es, Leopoldi freizukaufen. Mit seiner Partnerin Helly Möslein eroberte er auch in der Neuen Welt das Publikum, indem er etwa aus seinem „kleinen Café in Hernals“ ein „A Little Café Down the Street“ machte.

Jahrmann und Weiland präsentieren im ersten Teil des Abends humoristisch und kostümreich Leopoldi-Evergreens wie „Schön ist so ein Ringelspiel“, „Powidltatschkerln“ oder eben „Schnucki, ach Schnucki“.

Wer lieber verträumt Nostalgie im Sinn hat, kommt im zweiten Teil des Abends auf seine Rechnung. Mit „Dein ist mein ganzes Herz“ oder „Wien, Wien nur du allein“ gibt es Balsam für das Herz der Operettenliebhaber- Schunkeln und Mitsummen inbegriffen. Tickets gibt es im Vorverkauf um 25 Euro unter 0660/5033582. Abendkassa: 28 Euro.

