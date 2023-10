Gerhaus: Italienisches Flair mit „Spectacollo“

Draußen wird es zwar jetzt endgültig Herbst, in der Haydnhalle herrschte dennoch mediterranes Flair, als die Gruppe „Spectacollo“ am Samstag ein Feuerwerk an bekannten italienischen Hits von Adriano Celentano bis zu Zucchero zündete. Die zahlreichen Besucher waren begeistert, nach mehreren Zugaben gab´s sogar Standing Ovations. Unter anderem mit dabei: Brucks Stadträtin Tina und Otto Heissenberger, Margit Neubauer (Tourismusbüro Carnuntum-Marchfeld) und das Brucker Winzerehepaar Willi und Barbara Schenzel. Der Vorstand der Brucker Gruppe von „Wir Niederösterreicherinnen“ hatte zum ersten Mal ein größeres Konzert organisiert. „Wir kennen die Band persönlich, und haben uns entschieden, sie einzuladen“, berichtet die Brucker Gemeinderätin Andrea Koch, Obfrau von „Wir Niederösterreicherinnen“ im Bezirk und in Bruck. Eine Wiederholung des Events im nächsten Jahr sei durchaus vorstellbar.