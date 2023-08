Jugendliche aus vier Kontinenten besuchen Flugfeld Spitzerberg

Der Lions-Distrikt Ost unter der Leitung des Brucker Lions-Jugendbeauftragten Ernst Gottscholy vom Reisebüro Pipal hatte wieder ein internationales Jugendtreffen organisiert. Mit zahlreichen Aktivitäten lernten 28 Jugendliche aus nicht weniger als 23 Nationen auf vier Kontinenten Österreich, aber vor allem auch die Region kennen. Auf dem Programm stand auch ein Besuch des Flugfeldes Spitzerberg.

„Übereinstimmender Tenor der Teilnehmer: der Flugtag am Spitzerberg war der emotionelle Höhepunkt unseres Aufenthaltes“, berichtet Rudolf Wenighofer, Obmann des Flugsportzentrums. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, mit Segelflugzeugen, Motorseglern und Motorflugzeugen eine Runde über die Region zu drehen. „Die engagierten Piloten, einige selbst noch der jüngeren Generation angehörend, hatten Spaß, ihre Begeisterung für das Fliegen mit kleineren Flugzeugen weiterzugeben“, sagt Wenighofer. Sprachliche Differenzen habe es kaum gegeben, und auch der „Wettergott“ sei aufseiten der Lions gewesen: es habe schlichtweg perfektes Flugwetter geherrscht und die Sicht habe weit in Richtung Karpaten, Alpen und der ungarischen Tiefebene gereicht. „Alle waren sich einig, dass sie gerne wiederkommen möchten“, so Wenighofer.