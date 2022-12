Berg: "Advent, es brennt"

In der Brennhalle von Claus Pelzmann (Obstbau und Gartenpflege Pelzmann) in Berg fand am Freitag eine Verkostung, ein Schaubrennen und ein Ab-Hof-Verkauf statt. "Es ist mittlerweile schon die vierte Adventveranstaltung, neben unseren Produkten wie Edelbrand, Obstsäfte und weiteren Erzeugnissen kann man auch Berger Bier probieren", erklärt Claus Pelzmann. Die Jugend hatte kleine Snacks vorbereitet und die Feuerwehr Maroni gebraten.

