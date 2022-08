Hans Artner wird vielen fehlen

Die Gäste, die den Heurigen im alten Bauernhof zum besten in Österreich gekürt hatten, kommen nicht nur wegen der exquisiten Weine und Köstlichkeiten. Es war auch Hans Artner selbst, der sich gerne zu den Gästen gesellte und sie launig unterhielt. Sein „Schmäh“ war legendär. Genauso wie seine Umtriebigkeit. Seine Rastlosigkeit. Bis zum Schluss hat er im Betrieb mitgearbeitet. Vergangene Woche ist er im 80. Lebensjahr verstorben.

Ein plötzlicher Schlag für seine drei Söhne Hannes, Markus und Christoph und Tochter Trixi, deren Partner, seine insgesamt 13 Enkel, drei Urenkel, seine Schwestern Annemarie und Evi und seiner Lebensgefährtin Elfi, die ihm 17 Jahre lang zur Seite stand und durch Hans Artner auch in den Betrieb hineingewachsen ist.

„Vati wird nicht nur uns extrem fehlen. Es ist unfassbar, dass er nicht mehr da ist“, so Hannes Artner, der das Netzwerken von seinem Vater geerbt hat und im Betrieb vorrangig die Pflege der Kontakte zu Kunden und Lieferanten inne hat. „Mein Vater war sehr gesellig. Mit seiner Art und seinem Schmäh hat er schon sehr früh gute Kontakte zu Betrieben und Gastronomie geknüpft. Er hat uns alle immer dazu angehalten, mit den Leuten zu reden und diese Kontakte zu pflegen. Das macht einen großen Teil des Erfolgs aus“, weiß Hannes Artner.

Anfänge mit Weinbau, Ackerbau & Schweinemast

Hans Artner hatte zu Beginn allerdings nicht nur den Wein als Standbein, sondern auch Ackerbau und einen Schweinemastbetrieb. Er war Vorreiter mit seinem modernen Schweinestall und 300 Schweinen, baute Kukuruz und Winterweizen an. Sein Wissen und seinen Erfolg teilte er mit anderen. Mit Rat und Tat unterstützte er andere Betriebe wie zB. Schnapsbrennerin Petra Kollmann oder Otto Auer in jungen Jahren. Er setzte von jeher auf Qualität – bei allem, was er tat.

Auf seine Kinder war Artner stolz. Mit Recht. Sohn Markus ist Spitzengastronom mit Lokalen in Wiener Nobelbezirken, Tulln, Mörbisch und im McArthur Glenn Outletcenter Parndorf. Seine Tochter Trixi ist die administrative Hand von Markus Artner. Dank Hannes, Peter und Christoph Artner ist der exquisite Wein international an der Spitze. Hans Artner selbst, seine Elfi, Christoph und seine Sonja haben den Heurigen in Höflein zu dem gemacht, was ihn zum besten Österreichs macht.

Hans Artner hat die Familie zusammengehalten. Deswegen werden sie am 2. Oktober auch ihr Familienoberhaupt feiern. Da wollte Hans Artner seinen 80. Geburtstag feiern.

