Knapp drei Wochen ist es her, dass ein Spaziergänger in Höflein Giftköder entdeckte. Nun wurde erneut ein Hundebesitzer fündig: In den Höfleiner Weingärten wurden vor Kurzem wieder Giftköder entdeckt – und auch bei der Polizei gemeldet.

Diese teilte auf Anfrage der NÖN mit, dass es sich dabei um handelsübliche Präparate, nämlich um Rattengift, handelt. Das Rattengift hatte der Besitzer des Weingartens ausgestreut, um zu verhindern, dass Tiere seine Weinstöcke anfressen. Gezielt gegen Hunde waren die Köder der Polizei zufolge demnach nicht gerichtet.

Das Gift wurde von der Polizei sichergestellt, außerdem wurde gegen den Eigentümer bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet. Giftköder sind derzeit aber nicht nur in Höflein, sondern auch in Rohrau ein Thema. Auch dort wurden laut Berichten auf Facebook kürzlich in einem Garten einmal mehr Giftköder entdeckt.

Der Polizei liegt diesbezüglich aber keine Anzeige vor. Sie ersucht, Verdächtiges sofort anzuzeigen und nicht wegzuschmeißen, damit die Polizei etwaige Köder sicherstellen kann.