Möchte man ein Stück sehen, geht man normalerweise ins Theater. Doch beim Lastkrafttheater funktioniert das genau andersrum: Das Theater kommt zum Publikum. Im August macht es Halt in Höflein. Mit „Wirbel um die Wirtin“ nach der Komödie „Mirandolina“ von Carlo Goldoni besucht das Lastkrafttheater Wien, Niederösterreich, das Burgenland und die Steiermark. Dabei gastiert es auch im Brucker Bezirk: Am 1. August wird um 19.30 Uhr eine Vorführung beim Beachpolt in Höflein dargeboten. Die von Tempo, Slapstick und Pointen geprägten Szenen werden mit bekannten Italo-Hits garniert. „Wir garantieren ein unterhaltsames und spritziges Theatererlebnis mit viel Amore!“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Der Lkw dient dabei als Bühne, Sitzgelegenheiten werden vor Ort aufgesellt. Die Initiatoren sind Max Mayerhofer und David Czifer, Regie führt die Theatermacherin und Intendantin von Shakespeare in Mödling, Nicole Fendesack.

Durch Unterstützung vom Land Niederösterreich, der Arge Logcom, der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe der WKNÖ sowie der NÖ Arbeiterkammer ist der Theaterbesuch für das Publikum gratis.