Kritik an fehlender Transparenz zu Windpark-Erweiterung

Die Opposition ist von den geplanten Windrädern teils nicht begeistert. György Slezak von der Bürgerliste kritisiert vor allem den Umgang mit der Planung. Ihm fehlt Transparenz.

„Über die Verhandlungen mit dem Energiepark gibt es offensichtlich keine Protokolle. Es ist nicht nachvollziehbar, wer, wann, was verhandelt hat.“ Außerdem sei die Opposition nicht ausreichend in die Entscheidung miteinbezogen worden.

Für die Bürgerliste reicht die Bürgerbefragung alleine nicht aus. Stattdessen fordert sie eine gleichzeitige Befragung in allen betroffenen Gemeinden: Hof, Au und Seibersdorf.

Auch die Windräder selbst befindet Slezak nicht für notwendig: „Wir haben bereits jeweils fünf Windräder in Hof und Au, in Seibersdorf sogar sieben. Dazu kommen noch Erdwärme- und Photovoltaikanlagen in Hof. Ich denke, wir haben unseren Beitrag zum Klimaschutz bereits geleistet.“ FPÖ und SPÖ waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Vorteile sind bekannt

