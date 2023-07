ÖAMTC erwartet wegen Grand Prix Stau auf A4

Auf der Ost Autobahn (A4) ist abschnittsweise mit zähfließenden Kolonnen zu rechnen, der Gegenverkehrsbereich zwischen Bruck an der Leitha und Bruckneudorf wird bei starkem Verkehr zum Nadelöhr werden. An der Grenze bei Nickelsdorf kann es zusätzlich zu Wartezeiten kommen, da hier die Maut für die ungarische Autobahn M1 entrichtet werden muss. Der Rückreiseverkehr wird am Sonntag nach Ende des Rennens ebenfalls entsprechend stark sein.

Staugefahr in Ungarn und Slowenien

Im Großraum Györ (M1) kann es aufgrund einiger Baustellen zu Verzögerungen kommen. Hier bleiben immer zwei Fahrstreifen je Richtung befahrbar. In Slowenien rechnen die Clubexpert:innen von Triest kommend A3 - A1 über Laibach auf die A5 Richtung Ungarn ebenfalls mit einer längeren Fahrzeit.

Tipps für Autofahrende - Elektronische Vignette, 0,0 Promille am Steuer und Lichtpflicht

Die Autobahnen und Schnellstraßen in Ungarn unterliegen der Vignettenpflicht. Für den Grand Prix bietet sich die 10 Tagesvignette an, diese kann online, an grenznahen Tankstellen, im ÖAMTC-Cityshop am Schubertring oder auch an den Grenzübergängen erworben werden. Bitte achten Sie darauf die Vignette online nur bei offiziellen Anbietern zu kaufen, es gibt andere Verkaufsstellen im Netz, die zwar nicht illegal sind, aber einen Aufschlag von bis zu 70 Prozent für die Registrierung des Kennzeichens verlangen. Grand Prix-Besucher müssen sich auf den Zufahrtsstraßen zum Hungaroring auf Geschwindigkeits – und Vignettenkontrollen, speziell auf der M1, einstellen.

In Ungarn gilt mit der 0,0 Promillegrenze ein absolutes Alkoholverbot am Steuer. Licht am Tag ist ganzjährig vorgeschrieben.