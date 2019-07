Anlässlich seines 70. Geburtstages hält der ehemalige VP-Landtagsabgeordnete und Bundesrat Friedrich Hensler im Gespräch mit der NÖN Rückschau über sein "Leben als Politiker“.

Hensler wurde am 1. Juli 1949 in Wien geboren, seine Mutter war Sekretärin beim damaligen NÖ Landeshauptmann Leopold Figl. Der kleine Fritz besuchte die Volksschule in Hollern und kam dann zu den Salesianern nach Wien. "Dort habe ich mich schon als Klassensprecher engagiert, auch später in der landwirtschaftlichen Fachschule für Politik interessiert. Ich habe immer gerne mitgeredet, viel gelesen, hauptsächlich über Politik und Geschichte.“

Im Bauerntum fest verwurzelt, übernimmt Hensler mit 24 Jahren den elterlichen Betrieb. Seine Interessen reichen rasch über den Hof hinaus: Er wird Obmann der Agrargemeinschaft und Gründungsobmann des Maschinenringes Carnuntum. Dem Maschinenring steht er später als Bundesobmann-Stellvertreter zur Verfügung.

Für Privates bleibt auch Zeit. Mit 21 Jahren heiratet er die 19-jährige Karoline aus Mannswörth, die er beim Volkstanzen kennenlernt. Im Jahr 1979 wird Tochter Irene geboren, 1982 ihre Schwester Rosemarie. "Die Familie hat mich in meinen politischen Bestrebungen immer unterstützt“, ist der Jubilar dankbar. Im Jahr 1975 erfolgt der Einstieg in die Lokalpolitik, insgesamt sitzt Hensler 38 Jahre im Rohrauer Gemeinderat, zeitweilig hat er das Amt des Vizebürgermeisters inne.

Neben seiner Tätigkeit in der Politik führt Hensler seinen Hof weiter. "Ich habe immer gewirtschaftet. Ein Grüner sagte einmal in einer Debatte, der Hensler, das ist ein echter bäuerlicher Abgeordneter. Ich möchte auch betonen, dass ich seit dem Ende meiner politischen Karriere keinen Cent mehr aus der Politik beziehe, nur meine Pension als Landwirt."

Dann winkt die Politik über die Heimatgemeinde hinaus: 1998 für fünf Jahre für die Volkspartei im Bundesrat, dann wurde Hensler in den NÖ Landtag gewählt.

Als Agrarexperte ist er über die Grenzen hinweg gefragt. „Der damalige Landwirtschaftsminister Willi Molterer hat mich gebeten, Österreich als Delegationsleiter bei einer Konferenz in Stockholm zu vertreten. Ich bin zu ihm nach Linz gefahren und fragte, wie lange ich Zeit zur Vorbereitung hätte. Dein Flieger geht in vier Stunden, sagte Molterer. Meine Frau hat mir dann das Gewand zum Flughafen gebracht.“



In Stockholm tauscht sich Hensler mit Persönlichkeiten wie Angela Merkel und Lech Walesa aus. Bemerkenswertes Detail: NÖs Altlandeshauptmann Andreas Maurer sei auch in Stockholm bekannt gewesen.

„Ideologie war für mich immer zweitrangig“

Seine politische Heimat ist die Volkspartei, seine Vorbilder sind Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel wegen seiner fachlichen Kompetenz und Hermann Withalm, VP-Vizekanzler von 1968-1970. Beide hat Hensler persönlich kennengelernt. "Mit 18 Jahren bin ich mit dem Mähdrescher von Potzneusiedl nach Prellenkirchen gefahren, da kam mir ein schwarzer Mercedes entgegen. Drinnen saß tatsächlich Withalm. Er ist dann ausgestiegen und wir haben geplaudert."

Als Bezirksobmann hat Friedrich Hensler die VP mit 29 Prozent übernommen und mit 51 Prozent übergeben. Ideologie sei für ihn aber immer zweitrangig gewesen. „Für mich stehen die Menschen im Mittelpunkt, ich war gern unter Leuten und habe gern an der Basis gearbeitet. Auch mit einigen SP-Bürgermeistern der Region habe ich gute Kontakte. In der Politik habe ich gelernt, dass man miteinander mehr erreichen kann als gegeneinander." 60 - 70.000 Kilometer spult Hensler jedes Jahr mit dem Auto ab: "Alles Gott sei dank ohne einen Unfall".

Mit 64 Jahren stieg Hensler aus der Politik aus. "Meine Frau hat auch gesagt, man soll aufhören, wenn´s am schönsten ist. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mit mir zusammengearbeitet und mir vertraut haben und hoffe, dass ich die Erwartungen, die in mich gesetzt worden sind, auch erfüllen konnte.“