Sowohl die Tatzeit als auch die Vorgangsweise waren ungewöhnlich: Im Tierheim wurde in der Vorwoche am helllichten Tag eingebrochen. Als der Tierpfleger um 16 Uhr seinen Abenddienst antreten wollte, fand er das Tor zum Harrachpark offen vor. Alle Hundezwinger waren geöffnet.

Ein Hund, just jener, der am Nachmittag frei im Hof laufen durfte, war allerdings eingesperrt. „Wir haben auf dem Bett im Hofzwinger Leckerlis gefunden – wahrscheinlich wurden sie verwendet, um den Hund hineinzulocken. Trotzdem können wir uns nicht erklären, wie der Hund in den Zwinger gelockt werden konnte“, erzählt die stellvertretende Obfrau Anna Zwettler. Eine Hündin wurde im Park gefunden und konnte eingefangen werden.

"Die Hunde und Katzen sind irritiert und verstört"

Als das Tierheim-Team im Katzenhaus nach dem Rechten sah, entdeckte es im Tagesjournal, in dem alle Maßnahmen der Tierpfleger dokumentiert werden, eine seltsame Nachricht. In deutscher und englischer Sprache wurde dort „Sorry für unseren Dog“ hineingekritzelt.

„Es wurde nichts gestohlen und auch die Tiere sind nicht verletzt. Die Hunde und Katzen sind irritiert und verstört“, sagt Zwettler. Der Harrachpark war zur Zeit des Vorfalls wegen einer Jagd gesperrt. Der Tierschutzverein hat bereits bei der Polizei Anzeige erstattet. „Falls jemand etwas gesehen hat, sind wir für jeden Hinweis dankbar“, betont Zwettler.