Tierärztin startet in Deutsch Haslau mit erstem Kurs für Hundehalter

Seit Anfang Juni ist die neue Hundehalter Sachkundeverordnung in Kraft (die NÖN berichtete). Konkret bedeutet das, dass jeder neue Hundebesitzer erst nachweisen muss, dass er in der Lage ist, einen Hunde ordnungsgemäß und artgerecht zu halten. Sprich: Er braucht einen Sachkundenachweis. Den Kurs dafür kann man bei mehreren Tierärzten im Bezirk absolvieren.

Veterinärmedizinerin Isabel Herget aus Deutsch Haslau startet morgen, Samstag, 15. Juli, mit dem ersten Kurs. Er besteht aus drei Stunden Theorie, wobei eine Stunde mit einem Tierarzt, zwei Stunden mit einem Hundetrainer zu absolvieren sind. „Ich werde die Allgemeine Sachkunde als Gesamtkurs von mir als Tierarzt in Zusammenarbeit mit einer tierschutzqualifizierten Hundetrainerin aus dem Bezirk anbieten“, so Herget. Der erste Termin findet am Samstag, 15. Juli von 12 bis etwa 15.30 Uhr statt. Fragen und Anmeldungen per Mail an tierarzt.herget@gmx.at.