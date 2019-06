Vor 16 Jahren startete Red Bull mit seinen Air Race Shows. Der Salzburger Getränkekonzern gab nun bekannt, dass nur noch drei Rennen – in Kazan, der Hauptstadt der russischen Republik Tartasan, in Ungarn am Balaton und in der japanischen Großstadt Chiba – stattfinden werden und danach Schluss sei.

Die Auswirkungen auf das Airfield Spitzerberg, dass Red Bull vor drei Jahren gekauft hat, stehen noch nicht zu 100 Prozent fest. Nach ersten Informationen sollen sie nur in administrativer Form bestehen.

