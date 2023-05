Enzersdorf an der Fischa: Industriegebiet bekommt Zuwachs

Gründer und Vorstand der Immobilienrendite AG, Mathias Mühlhofer, bestätigt, was bisher nur als Gerücht verbreitet wurde: Im Industriegebiet - gegenüber vom Autohaus Zach - wurde ein rund 1.500m² großes Grundstück verkauft.

Der neue Eigentümer: die Immobilienrendite AG mit Sitz in Wien.

Das Familienunternehmen saniert und renoviert seit 1970 Immobilien - früher als Handwerker, später als Bauträger. Die AG gibt es seit 2008 und entwickelt Gewerbeimmobilien. Das haben die Eigentümer auch in Enzersdorf an der Fischa geplant.

„Aber keine Angst: Wirkliche ,Industrie' wird dort keine angesiedelt. Vielmehr ist es unser Ziel, einen Mehrwert und Arbeitsplätze für die Gemeinde zu schaffen“, so Mühlhofer.

Im Wiener Speckgürtel sei es für kleine und mittlere Betriebe mittlerweile schwierig und teuer geworden, Betriebsstandorte zu finden. Ob Handwerksbetriebe, Produktion oder Lieferanten. „Ganz konkret wollen wir also Lagerhallen, Werkstätten und die dazugehörigen Büros bauen für Betriebe aus der Region und solche, die zuziehen wollen“, erklärt der Eigentümer.

Der Bedarf sei schon da, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis dort die Bagger auffahren können, denn die Schaffung der Infrastruktur gestaltet sich kompliziert - besonders die künftige Zufahrt macht Kopfzerbrechen. Sowohl der Immobilienrendite AG als auch Vizebürgermeister Werner Herbert.

Drei Grundstücke sollen sich eine Zufahrt teilen

Das Problem: an das Grundstück der Immobilienrendite AG grenzen noch zwei andere Grundstücke, wo die Nutzung noch nicht in Planung ist. Der Wunsch der Gemeinde: eine Zufahrt für alle drei Grundstücke. Drei Zufahrtsstraßen von der B10 zu diesen Grundstücken im Industriegebiet will die Gemeinde nicht.

Das Angebot der Immobilienrendite AG: sie übernimmt im Voraus zur Gänze die Kosten für die Zufahrt. Sollten künftig auch die beiden anderen Grundstücke die Zufahrt nutzen müssen, werde man sich über die Aufteilung der Kosten nach dem Drittelprinzip sicher einig, so Mühlhofer.

Dennoch bewege sich seit 1,5 Jahren dahingehend nichts. Die Gemeinde sei zwar engagiert und unterstützend tätig, aber dennoch werde man von Amt zu Amt geschickt. Bisher ohne Lösung.

Vizebürgermeister Werner Herbert stellt klar: der Plan für die Zufahrt müsse zuerst mit dem Sachverständigen des Landes geklärt werden: die B10 ist eine Landesstraße. Bevor ich nicht das ok des Landes habe, wird es keine Genehmigung seitens der Gemeinde für Bauprojekte geben.“ Der Sachverständige wurde beauftragt. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, wissen die beteiligten Parteien derzeit nicht.

Neuer Bahnhof wäre „Chance für künftige Angestellte“

Die künftige ÖBB-Flughafenspange und der neue Bahnhof spielen - laut Mühlhofer - natürlich auch eine Rolle: „Die Bahntrasse weniger - sie selbst verfehlt unser Grundstück - höchstens die Böschung tangiert ein kleines Eck von unserem Grundstück. Das wird im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung mit den ÖBB besprochen.“

Der neue Bahnhof hingegen wird ungefähr ein Kilometer entfernt sein von den künftigen Büros, Werkstätten und Hallen. „Das sehen wir als große Chance. So könnten spätere Angestellte mit der Bahn kommen und müssten nicht mit dem Auto einpendeln. Leider sieht die aktuelle Planung aber keinerlei Straßenverbindung in unsere Richtung vor sondern nur Richtung Ortskern. Die Mitarbeiter müssten theoretisch über das Feld. Schön, wäre, wenn man das bei den Planungen noch berücksichtigen würde“, so der Eigentümer der Immobilienrendite AG, Mathias Mühlhofer.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.