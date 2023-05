Brucker Improtagonisten schicken Henriette ins All

Es war wie immer bei den Improtagonisten auch dieses Mal eine gute Portion Humor gemischt mit einer Prise Tiefgründigkeit. Die Theatertruppe rund Franz Maurer kreierte aus den Stichworten des Publikums im Stadttheater eine berührende, unterhaltsame und stellenweise wirklich lustige Geschichte.

Henriette Mayer (Sabine Maurer) wird dabei ins All geschickt. Ihre Freundin (Uschi Aldrian) soll derweil auf ihre geliebten Kakteen aufpassen, scheitert aber kläglich. Durch zu viel Fürsorge in Form von Wasser lassen sie bald die Stacheln hängen. Derweil plagt ihre Nachbarin (Christine Holzleitner) die Katzenallergie, bis eine von Mayers Erfindungen, in die Tat umgesetzt von Brigitte Wimmer, der Katze alle Haare raubt. Urkomisch schwebt dazwischen immer wieder Gerhard Mölk als schwerelose Katze im Weltraum über die Bühne.

Am Ende bekommt Mayer zwar nicht den Nobelpreis, verzichtet aber ihrem Freund (Viktor Nedjelik) zuliebe auf ihre Kakteen und sieht mit ihrem Bruder (Thomas Petznek-Böhm) einer zufriedenen Zukunft als Vorsitzende des Kakteenvereins Unterfpiffelshausen entgegen. Begleitet wurde die herrlich skurrile Improvisation vom „Low Budget Impro Orchestra“ Gerald Straus.

Die nächste Gelegenheit, „Theater im Augenblick“ mit den Improtagonisten zu erleben, gibt es am 16. Juni im Stadttheater. Man darf sich überraschen lassen - und vielleicht das eine oder andere Stichwort geben.

